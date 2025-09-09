Евросоюз выделил Польше кредит на 43,7 млрд евро на производство оружия
Польша получит кредит от ЕС в 43,7 млрд евро на развитие оборонной промышленности, сообщает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в соцсети Х.
Кроме Польши, значительное финансирование получат и другие государства ЕС: 16,7 млрд евро выделят Румынии, по 16,2 млрд евро – Франции и Венгрии, а Италии направят 14,9 млрд евро.
В июне Politico писало, что Европейский союз принял решение позволить странам-членам перенаправить 335 млрд евро из фонда, первоначально созданного для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов.
Месяцем ранее на военном полигоне Литвы был официально представлен совместный оборонный проект стран Прибалтики и Польши по укреплению восточной границы ЕС. Он предусматривает создание инженерных и оборонительных сооружений вдоль 2300 км рубежа с Россией и Белоруссией.