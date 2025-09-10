Бельгия пересмотрит порядок обращения с активами РФ, если Европа разделит риски
Бельгия готова к изменению порядка обращения с 190 млрд евро замороженных российских активов, если юридические риски будут распределены между странами Евросоюза (ЕС). Об этом Financial Times (FT) заявил министр иностранных дел королевства Максим Прево.
По его словам, правительство Бельгии может пересмотреть свою позицию, если ЕС предложит прочную правовую основу и возьмет на себя совместную ответственность за возможные последствия. «Если будут предприняты новые инициативы, необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность, а также распределить риски», – подчеркнул министр.
FT напоминает, что до настоящего времени Бельгия сопротивлялась любым попыткам ареста или конфискации российских активов из-за опасений судебных разбирательств. При этом страна уже получает значительные доходы от налогообложения прибыли клиринговой палаты Euroclear, где заморожены российские средства. Эти поступления частично идут на поддержку Украины.
Прево отметил, что Бельгия не может нести единоличную ответственность за возможные претензии, которые в теории могут обойтись бюджету в сумму, сопоставимую с годовыми расходами государства. «Теперь желание разделить правовую нагрузку между 27 странами ЕС возросло», – сказал он.
Глава МИД Бельгии добавил, что готовность Бельгии пересмотреть позицию возможна только при сочетании сразу нескольких условий: наличия правовой базы, снижения финансовых рисков и общей ответственности. «Это слишком много "если"», – подчеркнул министр.
Прево предостерег ЕС от слишком агрессивных шагов, сравнив ситуацию с «курицей, несущей золотые яйца». По его словам, конфискация активов остается для Брюсселя «неприемлемой», поскольку у нее нет достаточных правовых оснований и она может вызвать недоверие со стороны других стран, держащих суверенные активы в Европе. «Такие меры могут подорвать доверие к евро и привести к краху европейских финансовых рынков», – предупредил Прево.
Он также отметил, что замороженные средства должны сохраняться в качестве важного переговорного рычага, а в перспективе – быть направлены на восстановление Украины. «Если мы хотим, чтобы курица продолжала нести золотые яйца, мы не должны ее убивать», – заключил министр.
5 сентября Прево в интервью Agence France-Presse высказал другую позицию. Тогда он заявил, что Бельгия не намерена финансировать Украину в рамках конфискации российских замороженных активов, так как такая мера нанесет репутационные потери стране как центру финансовых услуг.
В тот же день посольство России в Лондоне заявило, что Россия расценивает как противоправное действие предоставление Великобританией денег на закупку военной техники для вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет доходов от замороженных российских активов.
Диппредставительство указало, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что правительство страны «присвоило» себе право распоряжаться более чем 1 млрд фунтов стерлингов, заработанных от прибыли от использования замороженных активов России, и потратило их на военную помощь Украине.