Бельгия пересмотрит порядок обращения с активами РФ, если Европа разделит риски

Прево предостерег ЕС от слишком агрессивных шагов, сравнив ситуацию с «курицей, несущей золотые яйца». По его словам, конфискация активов остается для Брюсселя «неприемлемой», поскольку у нее нет достаточных правовых оснований и она может вызвать недоверие со стороны других стран, держащих суверенные активы в Европе. «Такие меры могут подорвать доверие к евро и привести к краху европейских финансовых рынков», – предупредил Прево.