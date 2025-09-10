МИД РФ назвал удар Израиля по Дохе грубым нарушением устава ООН

Удар ведомство расценило как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок. Москва призвала все вовлеченные стороны проявить ответственный подход и избегать действий, способных привести к ухудшению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих его урегулирование. Россия еще раз подтвердила свою позицию о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа.