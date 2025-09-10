МИД РФ назвал удар Израиля по Дохе грубым нарушением устава ООН
Россия расценивает удары Израиля по столице Катара Дохе грубым нарушением международного права и устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства. Заявление МИД РФ опубликовано на сайте ведомства.
«Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения», – заявило МИД РФ.
Удар ведомство расценило как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок. Москва призвала все вовлеченные стороны проявить ответственный подход и избегать действий, способных привести к ухудшению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих его урегулирование. Россия еще раз подтвердила свою позицию о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа.
9 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса». Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
Al-Arabiya писали, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля.