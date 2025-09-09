Газета
В результате удара Израиля по столице Катара погибли пять человек

По меньшей мере пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля по столице Катара – Дохе. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.

В аккаунте офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.

В Саудовской Аравии выступили с осуждением действий Израиля. Отмечается, что Израиль нарушил суверенитет Катара. В заявлении сообщается, что продолжение «преступных нападений» может иметь серьезные последствия для региона. Эр-Рияд также предупредил, что подобные действия представляют угрозу безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

