Саудовская Аравия осудила агрессию Израиля в Катаре
В Саудовской Аравии выступили с осуждением действий Израиля в Катаре, передает арабское агентство SPA. Как отмечается, Израиль нарушил суверенитет Катара.
В заявлении сообщается, что продолжение «преступных нападений» может иметь серьезные последствия для региона. Эр-Рияд также предупредил, что подобные действия представляют угрозу безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Ранее представитель МИД Катара Маджид Аль Ансари решительно осудил израильский удар по лидерам «Хамаса» в столице Дохе и считает его «трусливым».
Ансари добавил, что Катар не будет терпеть безрассудное поведение Израиля и подрыв региональной безопасности. По его словам, государство проводит расследование «на самом высоком уровне».
9 августа Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г.