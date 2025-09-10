Глава Еврокомиссии предложила отказаться от принципа единогласия

В июле страны ЕС не могли договориться о принятии 18-го пакета антироссийских санкций. 23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали его введение. По его словам, причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.