Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава Еврокомиссии предложила отказаться от принципа единогласия

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений в Европейском союзе. Об этом она заявила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в ЕС.

По ее словам, действующее правило единогласного голосования мешает блоку оперативно реагировать на вызовы и формировать эффективные решения.

«Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в том числе во внешней политике. Настало время избавиться от практики единогласного голосования. Мы должны позволить ЕС действовать быстрее и достигать результатов», – подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).

В июле страны ЕС не могли договориться о принятии 18-го пакета антироссийских санкций. 23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали его введение. По его словам, причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.

18 июля страны ЕС все-таки приняли 18-й пакет санкций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь