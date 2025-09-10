Глава Еврокомиссии предложила отказаться от принципа единогласия
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений в Европейском союзе. Об этом она заявила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в ЕС.
По ее словам, действующее правило единогласного голосования мешает блоку оперативно реагировать на вызовы и формировать эффективные решения.
«Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в том числе во внешней политике. Настало время избавиться от практики единогласного голосования. Мы должны позволить ЕС действовать быстрее и достигать результатов», – подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).
В июле страны ЕС не могли договориться о принятии 18-го пакета антироссийских санкций. 23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали его введение. По его словам, причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.
18 июля страны ЕС все-таки приняли 18-й пакет санкций.