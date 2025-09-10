Чернышенко обсудил с премьером Казахстана сотрудничество в сфере цифровизации
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Астане. В ходе встречи они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования. Об этом сообщили в правительстве РФ.
В ходе мероприятия Чернышенко рассказал, что взаимный товарооборот между Россией и Казахстаном за период с января по июнь 2025 г. составил $12 млрд. По его словам, Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана после Китая. В частности, доля во внешней торговле составляет 19,7%.
Бектенов подчеркнул, что туризм является драйвером социально-экономического развития Казахстана. Он отметил, что Казахстан нацелен наращивать сотрудничество с Россией по всем направлениям.
Чернышенко, в свою очередь, сообщил, что среди россиян Казахстан входит в тройку самых популярных направлений за рубежом. За первое полугодие 2025 г. туристический поток из Казахстана в Россию составил более 1,03 млн поездок, а из России в Казахстан – свыше 1,23 млн.
В заключение переговоров вице-премьер РФ пригласил казахстанских коллег принять участие в пленарной сессии «Год горного туризма в СНГ: новые горизонты сотрудничества» Международного туристического форума Travel Hub «Содружество», который состоится в Махачкале с 1 по 3 октября.
Кроме того, участники мероприятия подчеркнули, что благодаря регулярным контактам президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева странам удалось выстроить устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества, отметили в ходе встречи.
5 сентября стало известно, что поставки российского газа в Казахстан будут увеличены в 2025 и 2026 гг. Соглашение об этом подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и премьер-министр Казахстана Роман Скляр. Документ был подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. На сколько будут увеличены поставки, не уточняется.