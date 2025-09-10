Чернышенко обсудил с премьером Казахстана сотрудничество в сфере цифровизации

5 сентября стало известно, что поставки российского газа в Казахстан будут увеличены в 2025 и 2026 гг. Соглашение об этом подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и премьер-министр Казахстана Роман Скляр. Документ был подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. На сколько будут увеличены поставки, не уточняется.