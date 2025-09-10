Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
Президент США Дональд Трамп не видит необходимости в экономической изоляции РФ вне контекста российско-украинского конфликта. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире One America News Network.
Он добавил, что американский лидер открыт к ряду экономических соглашений в рамках урегулирования конфликта на Украине, которые могут быть выгодны Вашингтону.
Вэнс подчеркнул, что после завершения урегулирования ситуации США могут выстроить «продуктивные экономические отношения» как с Украиной, так и с Россией. Вице-премьер США подчеркнул, что независимо от отношения к Москве, нельзя забывать о том, что РФ богата полезными ископаемыми.
7 сентября министр финансов США Скотт Бессент выразил готовность Вашингтона усилить санкционное давление на Москву, объединившись с европейскими странами. Он уточнил, что таким образом Соединенные Штаты намерены добиться продвижения в переговорах РФ и Украины.
При этом Трамп 5 сентября отметил, что такие резкие меры могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.