Фон дер Ляйен: ЕС и Украина создадут «альянс дронов»
Европейский союз (ЕС) и Украина создадут «альянс дронов», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время обращения.
«Украина проявила изобретательность. Теперь ей нужен масштаб. И вместе мы можем обеспечить, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое», – сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что Европа может использовать свою промышленную мощь, чтобы оказать поддержку Украине в противодействии российским беспилотникам. На это ЕС готов выделить 6 млрд евро в рамках кредитной программы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Погашение займов по этому механизму идет за счет доходов от замороженных российских активов.
10 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Великобритания профинансирует производство нескольких тысяч ударных беспилотников. Они будут отправлены на Украину в течение года.
9 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции после заседания в формате «Рамштайн» в Лондоне заявил, что Германия заключила ряд контрактов по поддержке закупки дальнобойных беспилотников для Украины. Писториус предложил присоединиться к контрактам союзников.