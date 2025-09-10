Газета
Катар попросил перенести заседание СБ ООН после атаки Израиля на 11 сентября

Катар попросил перенести заседание Совета Безопасности ООН на 11 сентября в связи с атакой Израиля на Доху. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на постпредство Республики Кореи, председательствующей в совете.

Перенос произошел для того, чтобы премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани смог принять участия в заседании СБ ООН.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит».

«Би-би-си» сообщила 10 сентября, что катарские власти могут привлечь к ответственности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с ударом в судебном порядке.

МИД России заявил, что Москва считает удары по Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.

