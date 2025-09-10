Газета
BBC: Катар хочет привлечь Нетаньяху к ответственности за удар по Дохе

Ведомости

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут привлечь к ответственности катарские власти из-за удара по Дохе 9 сентября. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на неназванных катарских официальных лиц.

Власти Катара поручили юридической группе рассмотреть возможность привлечения премьера Израиля к ответственности «за нарушение международного права в связи со вчерашними ударами ВВС Израиля по Дохе, целью которых было уничтожение членов «Хамаса», следует из сообщения.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит».

Внезапный Катар

Мнения / Аналитика

Тель-Авив утверждал, что перед ударом были приняты «меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных».

Катар и мировое сообщество осудили нападение. В МИД России заявили, что Россия расценивает удары Израиля по столице Катара Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.

