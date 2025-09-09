Как в мире отреагировали на израильский удар по Дохе

Как в мире отреагировали на израильский удар по ДохеОперацию по устранению делегации «Хамаса» оценили как новую эскалацию
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по столице Катара Дохе. МИД эмирата осудил нападение. Целью операции была делегация палестинской группировки «Хамас», но мировое сообщество отреагировало на атаку как на попытку новой эскалации на Ближнем Востоке. «Ведомости» собрали главные заявления по удару Израиля.
Мы осуждаем нападение Израиля на делегацию «Хамаса» в столице Катара Дохе. Нападение в ходе переговоров о перемирии свидетельствует, что Израиль стремится не к достижению мира, а к продолжению войны. В результате этого нападения к списку стран, которые Израиль взял на прицел в регионе, добавился и Катар, выступающий посредником в переговорах о перемирии.
Это безрассудное нападение представляет собой вопиющее нарушение суверенитета Катара, серьезное оскорбление международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а также безответственную эскалацию, угрожающую региональной и международной безопасности и стабильности.
Мы решительно осуждаем израильский удар по братскому государству Катар. Это нападение представляет собой серьезное нарушение международного права и суверенитета Катара и считается угрозой безопасности и стабильности в регионе.
Иордания полностью отвергает и решительно осуждает эту неприемлемую израильскую атаку, которая является нарушением суверенитета арабского государства, опасной и неприемлемой провокационной эскалацией. Она подталкивает регион к большему насилию и конфликту и угрожает региональной и международной безопасности и стабильности.
Саудовская Аравия в полной мере поддерживает государство Катар и осуждает израильское нападение на братскую страну. Саудовская Аравия готова предоставить все свои возможности для помощи Катару в принятии мер по обеспечению безопасности и суверенитета.
Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права.
Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара.
Гейт решительно осудил нападение, которое совершил и за которое взял ответственность Израиль, на гражданские жилые дома в Дохе – столице государства Катар.