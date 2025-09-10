Пашинян указал на отсутствие пользы в работе Минской группы ОБСЕ

Закрытие произошло через два года после установления контроля Баку над территорией Нагорного Карабаха и через месяц после встречи в Вашингтоне премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На переговорах стороны договорились о парафировании мирного соглашения между Ереваном и Баку, о совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию, а также о разблокировании региональных коммуникаций.