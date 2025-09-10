Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян указал на отсутствие пользы в работе Минской группы ОБСЕ

Ведомости

В деятельности Минской группы ОБСЕ в Нагорном Карабахе не было пользы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Оглядываясь назад, должен сказать, что не вижу ничего полезного в деятельности Минской группы ОБСЕ. Ничего полезного в деятельности этой группы никогда не было», – сказал он (цитата по ArmenPress).

По мнению армянского премьера, работа группы была направлена на «углубление конфликта и превращение его в рычаг, позволяющий удерживать в марионеточном положении не только Армению, но и весь регион».

Что на практике означает мирная декларация между Арменией и Азербайджаном

Политика / Международные новости

1 сентября совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минской группы по нагорнокарабахскому конфликту, сообщали в Баку. В МИД Азербайджана подчеркнули, что закрытие Минской группы знаменует переход к новым условиям урегулирования конфликта. В частности, страна «восстановила контроль над территориями и укрепила суверенитет и территориальную целостность».

Закрытие произошло через два года после установления контроля Баку над территорией Нагорного Карабаха и через месяц после встречи в Вашингтоне премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На переговорах стороны договорились о парафировании мирного соглашения между Ереваном и Баку, о совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию, а также о разблокировании региональных коммуникаций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её