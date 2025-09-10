Пашинян указал на отсутствие пользы в работе Минской группы ОБСЕ
В деятельности Минской группы ОБСЕ в Нагорном Карабахе не было пользы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Оглядываясь назад, должен сказать, что не вижу ничего полезного в деятельности Минской группы ОБСЕ. Ничего полезного в деятельности этой группы никогда не было», – сказал он (цитата по ArmenPress).
По мнению армянского премьера, работа группы была направлена на «углубление конфликта и превращение его в рычаг, позволяющий удерживать в марионеточном положении не только Армению, но и весь регион».
1 сентября совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минской группы по нагорнокарабахскому конфликту, сообщали в Баку. В МИД Азербайджана подчеркнули, что закрытие Минской группы знаменует переход к новым условиям урегулирования конфликта. В частности, страна «восстановила контроль над территориями и укрепила суверенитет и территориальную целостность».
Закрытие произошло через два года после установления контроля Баку над территорией Нагорного Карабаха и через месяц после встречи в Вашингтоне премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На переговорах стороны договорились о парафировании мирного соглашения между Ереваном и Баку, о совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию, а также о разблокировании региональных коммуникаций.