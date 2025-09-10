МВД Франции: участие в митингах по всей стране приняли 175 000 человек
В митингах, которые проходят по всей Франции, приняли участие не менее 175 000 человек. Из них были задержаны 473 человека, в том числе 203 в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД страны.
10 сентября во многих городах Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». Демонстранты вышли на улицы в знак протеста против мер жесткой экономии, в том числе предложения правительства сократить соцрасходы.
По данным Reuters, в Париже полиция применила слезоточивый газ против молодежи, блокировавшей вход в среднюю школу. Министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил журналистам агентства, что протестующие подожгли автобус в городе Ренн на западе Франции. Он также добавил, что некоторые протестующие бросали булыжники в полицейских.
Стихийное движение «Заблокируем все» зародилось летом в ультраправых кругах против планов сокращения бюджета, которые отстаивал экс-премьер Франсуа Байру. Затем оно распространилось в соцсетях и было поддержано левыми, антифашистскими и анархистскими группами. Сейчас инициаторами протестов выступают различные левые и профсоюзные организации.