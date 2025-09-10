МВД Франции: участие в митингах по всей стране приняли 175 000 человек

1 / 10

10 сентября на улицы французских городов, включая Париж, вышли тысячи протестующих. Масштабные акции против политики президента Эммануэля Макрона и его меняющихся кабинетов министров проходят под лозунгом «Заблокируем все». Одна из причин недовольства граждан – меры жесткой экономии, в том числе предложение правительства сократить соцрасходы. Как отмечает BFMTV, с начала дня по всей Франции уже арестовано 295 человек. Митингующие перекрывают дороги, жгут костры, кидают мусорные баки и вступают в столкновения с полицией. / Benoit Tessier / REUTERS