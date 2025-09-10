Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МВД Франции: участие в митингах по всей стране приняли 175 000 человек

Ведомости

В митингах, которые проходят по всей Франции, приняли участие не менее 175 000 человек. Из них были задержаны 473 человека, в том числе 203 в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД страны.

10 сентября во многих городах Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». Демонстранты вышли на улицы в знак протеста против мер жесткой экономии, в том числе предложения правительства сократить соцрасходы. 

По данным Reuters, в Париже полиция применила слезоточивый газ против молодежи, блокировавшей вход в среднюю школу. Министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил журналистам агентства, что протестующие подожгли автобус в городе Ренн на западе Франции. Он также добавил, что некоторые протестующие бросали булыжники в полицейских.

«Заблокируем все»: как во Франции протестуют против политики жесткой экономии
10 сентября на улицы французских городов, включая Париж, вышли тысячи протестующих. Масштабные акции против политики президента Эммануэля Макрона и его меняющихся кабинетов министров проходят под лозунгом «Заблокируем все». Одна из причин недовольства граждан – меры жесткой экономии, в том числе предложение правительства сократить соцрасходы. Как отмечает BFMTV, с начала дня по всей Франции уже арестовано 295 человек. Митингующие перекрывают дороги, жгут костры, кидают мусорные баки и вступают в столкновения с полицией.
1  / 10

10 сентября на улицы французских городов, включая Париж, вышли тысячи протестующих. Масштабные акции против политики президента Эммануэля Макрона и его меняющихся кабинетов министров проходят под лозунгом «Заблокируем все». Одна из причин недовольства граждан – меры жесткой экономии, в том числе предложение правительства сократить соцрасходы. Как отмечает BFMTV, с начала дня по всей Франции уже арестовано 295 человек. Митингующие перекрывают дороги, жгут костры, кидают мусорные баки и вступают в столкновения с полицией. / Benoit Tessier / REUTERS

Стихийное движение «Заблокируем все» зародилось летом в ультраправых кругах против планов сокращения бюджета, которые отстаивал экс-премьер Франсуа Байру. Затем оно распространилось в соцсетях и было поддержано левыми, антифашистскими и анархистскими группами. Сейчас инициаторами протестов выступают различные левые и профсоюзные организации.

Читайте также:Новым премьер-министром Франции назначили главу минобороны Себастьена Лекорню
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её