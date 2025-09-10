Нетаньяху обвинил Катар в «укрывательстве террористов»
Катар занимается «укрывательством террористов». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его видеообращение опубликовала канцелярия главы правительства.
«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: «Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы», – сказал он.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября атаковала Доху, нанеся удар по делегации палестинской группировки «Хамас». Тель-Авив заявил об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит».
10 сентября «Би-би-си» со ссылкой на неназванных катарских официальных лиц сообщила, что катарские власти могут привлечь к ответственности Нетаньяху в связи с ударом в судебном порядке.
Мировое сообщество осудило удар. Как заявили в МИД РФ, израильские удары являются нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.