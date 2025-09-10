Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Израильский журналист не исключил нанесение удара по Турции после Катара

Ведомости

Израильский журналист Амит Сегаль в своем Telegram-канале не исключил, что в дальнейшем Армия обороны Израиля может нанести удары и по Турции.

«Турция также не исключена», – написал он после публикации речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обвинил Катар в «укрывательстве террористов».

Нетаньяху заявил: «Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы».

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по Дохе в рамках операции «Огненный саммит». По данным Тель-Авива, был ликвидирован один из лидеров движения «Хамас» и несколько его соратников. В Израиле также утверждали, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.

Действия Израиля вызвали осуждение в мире. В МИД России заявили, что удары нарушают международное право и Устав ООН, посягая на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте