Израильский журналист не исключил нанесение удара по Турции после Катара
Израильский журналист Амит Сегаль в своем Telegram-канале не исключил, что в дальнейшем Армия обороны Израиля может нанести удары и по Турции.
«Турция также не исключена», – написал он после публикации речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обвинил Катар в «укрывательстве террористов».
Нетаньяху заявил: «Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы».
9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по Дохе в рамках операции «Огненный саммит». По данным Тель-Авива, был ликвидирован один из лидеров движения «Хамас» и несколько его соратников. В Израиле также утверждали, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.
Действия Израиля вызвали осуждение в мире. В МИД России заявили, что удары нарушают международное право и Устав ООН, посягая на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.