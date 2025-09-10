Израильский журналист не исключил нанесение удара по Турции после Катара

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по Дохе в рамках операции «Огненный саммит». По данным Тель-Авива, был ликвидирован один из лидеров движения «Хамас» и несколько его соратников. В Израиле также утверждали, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.