Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров выразил солидарность с Катаром после удара Израиля по Дохе

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани выразил солидарность с руководством и народом страны в связи с израильским ударом по Дохе.

Российский министр передал соболезнования семьям погибших катарских граждан и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает атаку как грубое нарушение международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Катара. По словам Лаврова, действия Израиля несут серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке.

Аль Тани поблагодарил Россию за принципиальную позицию в поддержку суверенитета Катара. Стороны договорились продолжить координацию, в том числе в рамках срочного заседания Совбеза ООН по инициативе Дохи, которое состоится 11 сентября в Нью-Йорке.

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по Дохе в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте