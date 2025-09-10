Лавров выразил солидарность с Катаром после удара Израиля по Дохе
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани выразил солидарность с руководством и народом страны в связи с израильским ударом по Дохе.
Российский министр передал соболезнования семьям погибших катарских граждан и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает атаку как грубое нарушение международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Катара. По словам Лаврова, действия Израиля несут серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке.
Аль Тани поблагодарил Россию за принципиальную позицию в поддержку суверенитета Катара. Стороны договорились продолжить координацию, в том числе в рамках срочного заседания Совбеза ООН по инициативе Дохи, которое состоится 11 сентября в Нью-Йорке.
9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по Дохе в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно.