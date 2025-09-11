Смерть Кирка лишила Трампа одного из самых эффективных представителей
Убитый правый активист Чарли Кирк был одним из самых заметных и эффективных представителей президента США Дональда Трампа. Об этом в колонке для The Globe and Mail написал главный редактор Pittsburgh Post-Gazette Дэвид Шрибман.
Смерть Кирка, произошедшая в Университете долины Юты, была охарактеризована Дональдом Трампом как часть «радикального левого политического насилия». Губернатор Спенсер Кокс «немедленно и преждевременно, но потенциально точно» охарактеризовал инцидент как «политическое убийство».
«Кирк, регулярно выступавший в [резиденции Трампа в] Мар-а-Лаго, подвергся критике за распространение теорий заговора и ложных сведений о пандемии и выборах 2020 г., а также за скептическое отношение к наследию лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего и ценности законодательства о гражданских правах, принятого в 1960-х», – отмечается в материале.
Шрибман указывает, что гибель Кирка стала лишь одним из последних случаев политического насилия в США, включая два покушения на Трампа в 2024 г. В июне 2025 г. были убиты почетный спикер палаты представителей Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж. Месяцем ранее двое сотрудников посольства Израиля, Ярон Лищинский и Сара Милгрим, были застрелены перед зданием Столичного еврейского музея в Вашингтоне.
10 сентября на 31-летнего Кирка было совершено покушение, когда он выступал перед студентами университета Юты. Активист получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
Президент США Трамп назвал произошедшее «ужасающим убийством» и «темным моментом для Америки». Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка.
Кирк – политический активист, основавший Turning Point USA в 18 лет для вовлечения молодежи в политику и продвижения консервативных идей. У Кирка 5,3 млн подписчиков в X, он вел популярный подкаст и радиопрограмму The Charlie Kirk Show. Недавно он также был соведущим передачи Fox & Friends на канале Fox News. Его организация известна активностью на кампусах и в соцсетях, а сам Кирк проводил туры и митинги, продвигая предложения по ограничению полномочий правительства, реформе миграционной политики и другие консервативные идеи.