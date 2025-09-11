Смерть Кирка лишила Трампа одного из самых эффективных представителей

Кирк – политический активист, основавший Turning Point USA в 18 лет для вовлечения молодежи в политику и продвижения консервативных идей. У Кирка 5,3 млн подписчиков в X, он вел популярный подкаст и радиопрограмму The Charlie Kirk Show. Недавно он также был соведущим передачи Fox & Friends на канале Fox News. Его организация известна активностью на кампусах и в соцсетях, а сам Кирк проводил туры и митинги, продвигая предложения по ограничению полномочий правительства, реформе миграционной политики и другие консервативные идеи.