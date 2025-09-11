Песков: в риторике Варшавы по ситуации с дронами нет ничего нового
Нет ничего нового в риторике заявлений Варшавы в связи с инцидентом с иностранными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в польском небе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Эта риторика характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Минобороны РФ выступило с заявлением насчет ситуации с беспилотниками и предложило консультации. По его словам, Кремлю в этом вопросе добавить нечего.
10 сентября Варшава заявила, что в ее воздушном пространстве были сбиты более 10 дронов, а также упала ракета «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что речь о российских беспилотниках. НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.
Польша также запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением беспилотниками ее воздушного пространства. Минобороны России заявило об отсутствии запланированных целей для поражения на территории Польши. По данным ведомства, дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.