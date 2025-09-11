Песков: в риторике Варшавы по ситуации с дронами нет ничего нового

Польша также запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением беспилотниками ее воздушного пространства. Минобороны России заявило об отсутствии запланированных целей для поражения на территории Польши. По данным ведомства, дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.