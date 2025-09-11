Захарова: польские власти проиграли Белоруссии в глазах своих граждан
Польша, закрыв границу с Белоруссией, проиграла в глазах своих граждан и, в первую очередь, ограничила их свободу передвижения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
«Проиграв сравнение своей «демократии» с придуманным «кровавым тоталитаризмом», польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения», – написала дипломат.
Захарова рассказала о своем путешествии в Белоруссию год назад. По ее словам, «везде было много-много польских машин, поляков, которым <...> официальный Минск никогда никаких препон в посещении Республики Беларусь не ставил». Она отметила, что для польских граждан это было место отдыха, а также возможность купить продукты хорошего качества и по «адекватным ценам».
В то же время граждане Польши во время таких поездок могли сравнить то, что на самом деле происходит в Белоруссии, с тем, что транслировали СМИ о ней в их стране, подчеркнула Захарова. Она добавила, что в этот момент «выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы».
9 сентября о закрытии Польшей всех погранпереходов с Белоруссией заявил премьер-министр Дональд Туск. Он объяснил решение проведением учений «Запад-2025» и «вопросами государственной безопасности». При этом границы будут закрыты на неопределенный промежуток времени, подчеркнул глава МВД Польши Марчин Кервиньский.
11 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что совместные учения России и Белоруссии «Запад – 2025» проводятся планово и не нацелены против других государств. Он пояснил, что мероприятия посвящены продолжению военного сотрудничества между Россией и Белоруссией. Учения пройдут с 12 по 16 сентября на территории республики.