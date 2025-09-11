Лавров: Россия возмущена ударом Израиля по Дохе
Российская сторона и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) глубоко возмущены очередным витком эскалации на Ближнем Востоке в результате израильского авиаудара по столице Катара Дохе 9 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.
«Мы акцентировали недопустимость повторения подобных действий в отношении суверенных государств под любыми предлогами», – подчеркнул Лавров.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно. В этот же день Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани выразил солидарность с руководством и народом страны в связи с израильским ударом по Дохе.
11 сентября Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль не станет наносить новых ударов по Катару после атаки на лидеров палестинской группировки «Хамас» в Дохе.