Лавров: Россия возмущена ударом Израиля по Дохе

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно. В этот же день Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани выразил солидарность с руководством и народом страны в связи с израильским ударом по Дохе.