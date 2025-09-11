Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани, находясь в Белом доме, заявил, что его страна пересмотрит партнерство с Вашингтоном в сфере безопасности после этого «предательства». В интервью CNN он добавил, что страны Персидского залива обсуждают возможные ответные меры. Аль-Тани также заявил, что Нетаньяху должен предстать перед судом за нарушение международного права, назвав атаку актом государственного терроризма.