Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару
Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гарантий, что Израиль не будет наносить новых ударов по Катару после атаки на лидеров палестинской группировки «Хамас» в Дохе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, Нетаньяху не консультировался с Трампом или его ближайшими советниками до запуска ракет по Катару.
Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани, находясь в Белом доме, заявил, что его страна пересмотрит партнерство с Вашингтоном в сфере безопасности после этого «предательства». В интервью CNN он добавил, что страны Персидского залива обсуждают возможные ответные меры. Аль-Тани также заявил, что Нетаньяху должен предстать перед судом за нарушение международного права, назвав атаку актом государственного терроризма.
Axios отмечает, что Трамп дважды звонил Нетаньяху 9 сентября, выразив недоумение по поводу смысла удара и потребовав «никогда не повторять подобное». Американский президент также проинформировал эмира и премьер-министра Катара, которые резко осудили действия Израиля.
9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по Дохе в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно.