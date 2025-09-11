Газета
Главная / Политика /

НАТО намерено усилить оборону на востоке после инцидента с дроном в Польше

Ведомости

Североатлантический альянс намерен усилить оборону на восточном фланге после инцидента с падением беспилотника в Польше. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Координировать операцию будет верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич. «Сейчас командование оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если таковые потребуются, необходимы», – говорится в материале.

Последствия падения беспилотников в Польше

Политика / Международные отношения

В ночь на 10 сентября в польском небе были сбиты иностранные БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. Туск сообщал, что проинформировал об инциденте генсека НАТО Марка Рютте.

Сам Рютте заявил, что независимо от того, было ли это совершено намеренно или нет, – «это абсолютно безрассудно» и «абсолютно опасно».

В августе командующий дивизией территориальной обороны ФРГ генерал-майор бундесвера Андреас Хенне заявил, что Германия разворачивает логистические хабы НАТО. Новая стратегия предполагает быстрое развертывание сил альянса на северо-восточном фланге в случае начала конфликта с Москвой.

