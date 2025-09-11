Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минфин США выпустил лицензию для проведения операций с «Белавиа»

Ведомости

Американский минфин выпустил лицензию, разрешающую проводить финоперации с белорусской авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами. Это следует из материалов на сайте управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.

11 сентября представитель президента США Джон Коул сообщил, что Вашингтон принял решение снять санкции с «Белавиа». По его словам, решение уже утверждено и согласовано всеми соответствующими ведомствами США, включая госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов. Коул отметил, что такое решение принял непосредственно президент США Дональд Трамп.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение о помиловании 14 осужденных иностранцев. Среди них – шесть граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также граждане Франции и Великобритании. Решение принято «по просьбе президента США и других глав государств» как жест доброй воли и исходя из принципов гуманности, пояснили в администрации белорусского лидера. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте