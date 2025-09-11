Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше пройдет 12 сентября
Внеочередное заседание Совета безопасности ООН, которое инициировала Польша после падения обломков БПЛА на ее территории, пройдет 12 сентября. Встреча начнется в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Об этом «РИА Новости» сообщил польский дипломат.
10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем воздушном пространстве более 10 дронах, а также о падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.
Минобороны России заявило, что целей для поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что его страной Польше и Литве передавалась информация о ночных взаимных атаках дронами России и Украины. Также отмечалось, что белорусские ПВО тоже сбили часть дронов, которые оказались над их территорией из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.