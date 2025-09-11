Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников
В период с 14:00 до 17:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны.
12 беспилотников сбито над территорией Белгородской области, еще один – над Курской.
Утром ПВО сбила 15 украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщали в оборонном ведомстве. Губернатор Вячеслав Гладков указал на тяжелую ситуацию в регионе. Он рекомендовал гражданам следить за оперативной информацией, в том числе в Telegram-канале «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район».
По данным Минобороны, в ночь на 11 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 17 дронов. Больше всего беспилотников – шесть – были ликвидированы в Воронежской области. Пять БПЛА российские военные сбили в Белгородской области, по два – в Брянской и Курской областях. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Липецкой и Тамбовской областях.
10 сентября с 14:00 до 20:00 мск дежурные ПВО отразили атаку 23 беспилотников. 18 – над Белгородской областью, еще четыре – над Курской областью и один – над Самарской.