Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников

По данным Минобороны, в ночь на 11 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 17 дронов. Больше всего беспилотников – шесть – были ликвидированы в Воронежской области. Пять БПЛА российские военные сбили в Белгородской области, по два – в Брянской и Курской областях. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Липецкой и Тамбовской областях.