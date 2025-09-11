МИД Чехии вызвал российского посла в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил портал Novinky.
«Мы будем защищать территорию альянса», – сказал Липавский, добавив, что Чехия твердо поддерживает Польшу. По его словам, беспилотники якобы являются «чистейшей провокацией Кремля».
Змеевского принял замминистра иностранных дел Ян Мариан. Российский посол пробыл в чешском МИДе 15 минут, сообщил портал.
11 сентября МИД Нидерландов также вызвал российского посла. Министр иностранных дел королевства Давид ван Вил заявил, что другие страны НАТО также вызовут российских послов для разговора. Позднее стало известно о вызове посла России в МИД Швеции в связи с инцидентом с беспилотниками.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.
Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.