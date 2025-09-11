«Белавиа» до сих пор остается в санкционном списке OFAC
Авиакомпания «Белавиа» по-прежнему остается в санкционном списке OFAC. Ее можно найти в Sanctions List Search. Опубликованная Генеральная лицензия № 11 к указу 14038 разрешает только проведение сделок и операций с «Белавиа» и ее «дочками», находящимися под контролем более чем на 50%, сообщает канал The Sanctions Law.
При этом документ не предполагает разблокировки активов и собственности компании, замороженных из-за санкций. Также его действие не распространяется на другие белорусские компании и лиц, находящихся под ограничениями.
11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон принял решение снять санкции с «Белавиа» по поручению Дональда Трампа и это решение согласовано с госдепартаментом, минторгом и минфином.
Заместитель гендиректора «Белавиа» Глеб Пархамович пояснял, что компания оценит действия Вашингтона после публикации решения. Он также добавлял, что «Белавиа» пока не имеет сведений о содержании документа.