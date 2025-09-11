Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Белавиа» до сих пор остается в санкционном списке OFAC

Ведомости

Авиакомпания «Белавиа» по-прежнему остается в санкционном списке OFAC. Ее можно найти в Sanctions List Search. Опубликованная Генеральная лицензия № 11 к указу 14038 разрешает только проведение сделок и операций с «Белавиа» и ее «дочками», находящимися под контролем более чем на 50%, сообщает канал The Sanctions Law.

При этом документ не предполагает разблокировки активов и собственности компании, замороженных из-за санкций. Также его действие не распространяется на другие белорусские компании и лиц, находящихся под ограничениями.

11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон принял решение снять санкции с «Белавиа» по поручению Дональда Трампа и это решение согласовано с госдепартаментом, минторгом и минфином.

Заместитель гендиректора «Белавиа» Глеб Пархамович пояснял, что компания оценит действия Вашингтона после публикации решения. Он также добавлял, что «Белавиа» пока не имеет сведений о содержании документа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь