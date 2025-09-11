«Белавиа» до сих пор остается в санкционном списке OFAC

Авиакомпания «Белавиа» по-прежнему остается в санкционном списке OFAC. Ее можно найти в Sanctions List Search. Опубликованная Генеральная лицензия № 11 к указу 14038 разрешает только проведение сделок и операций с «Белавиа» и ее «дочками», находящимися под контролем более чем на 50%, сообщает канал The Sanctions Law.