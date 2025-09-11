ФБР объявило награду $100 000 за сведения о причастных к убийству Кирка
ФБР назначило вознаграждение до $100 000 за информацию, которая поможет установить и задержать виновных в убийстве американского активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом говорится в сообщении бюро в соцсети X.
По информации ФБР, 11 сентября было найдено оружие, предположительно использованное в преступлении. Это высокомощная винтовка с затвором. Также имеется видеозапись стрелка. Представитель департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон оценил возраст подозреваемого в 18–24 года.
Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.
Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех, кто причастен к этому преступлению и другому политическому насилию, а также объявил, что Кирк будет посмертно награжден президентской медалью свободы.