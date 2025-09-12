Трамп считает прилет беспилотников в Польшу ошибкой

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.