Трамп считает прилет беспилотников в Польшу ошибкой
Прилет беспилотников в Польшу 10 сентября мог быть ошибкой, ответил президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов. Его цитирует ТАСС.
Он отметил, что недоволен этой ситуацией. Трамп выразил надежду, что она скоро разрешится.
10 сентября президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом по поводу инцидента с дронами.
В тот же день американский лидера написал в соцсети Truth Social: «Что это с Россией, нарушающей польское воздушное пространство? Приехали!». Иных комментариев от него не поступало.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.