Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами

10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем небе дронах и обнаружении обломков более 10 БПЛА, а также ракеты «неизвестного происхождения». Премьер Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из государств-членов.