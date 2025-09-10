Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами

Ведомости

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу инцидента с дронами, обломки которых были найдены на территории страны.

«Разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками», – написал Навроцкий в Х.

10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем небе дронах и обнаружении обломков более 10 БПЛА, а также ракеты «неизвестного происхождения». Премьер Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из государств-членов.

Какие последствия будут после падения беспилотников на Польшу

Политика / Международные отношения

Минобороны России подчеркнуло, что цели поражения на территории Польши не планировались, а дальность применявшихся дронов не превышает 700 км. Тем не менее российские военные выразили готовность по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши.

Также МИД РФ заявил о готовности к консультациям с Польшей по инциденту с дронами. В ведомстве подчеркнули, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог дать однозначного ответа на наличие «улик».

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social также заявил, что Россия нарушила воздушное пространство Польши при помощи дронов.

«Что это с Россией, нарушающей польское воздушное пространство? Приехали!», – написал он.

 Других комментариев американский лидер не приводил.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте