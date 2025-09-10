Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу инцидента с дронами, обломки которых были найдены на территории страны.
«Разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками», – написал Навроцкий в Х.
10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем небе дронах и обнаружении обломков более 10 БПЛА, а также ракеты «неизвестного происхождения». Премьер Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из государств-членов.
Минобороны России подчеркнуло, что цели поражения на территории Польши не планировались, а дальность применявшихся дронов не превышает 700 км. Тем не менее российские военные выразили готовность по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши.
Также МИД РФ заявил о готовности к консультациям с Польшей по инциденту с дронами. В ведомстве подчеркнули, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог дать однозначного ответа на наличие «улик».
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social также заявил, что Россия нарушила воздушное пространство Польши при помощи дронов.
«Что это с Россией, нарушающей польское воздушное пространство? Приехали!», – написал он.
Других комментариев американский лидер не приводил.