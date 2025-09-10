Газета
Главная / Политика /

МИД России заявил о готовности к консультациям с Польшей по инциденту с дронами

Ведомости

Министерство иностранных дел России выразило готовность подключиться к консультациям Минобороны РФ и военного ведомства Польши по поводу инцидента с беспилотниками. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что Минобороны РФ однозначно подтвердило, что цели поражения на территории Польши не планировались, а дальность полета применявшихся дронов не превышает 700 км.

«Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса», – заявили в МИД.

Минобороны РФ рассказало о дронах, которые якобы залетели в Польшу

Политика / Международные отношения

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о наличии «улик», указав, что «расследование произошедшего продолжается».

В ночь на 10 сентября Варшава сообщила о сбитых в своем воздушном пространстве дронах и обнаружении обломков семи БПЛА, а также предполагаемой ракеты «неизвестного происхождения». Премьер Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежали России. На фоне этих заявлений НАТО задействовало ст. 4, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности государства-члена.

