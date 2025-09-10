МИД России заявил о готовности к консультациям с Польшей по инциденту с дронами

В ночь на 10 сентября Варшава сообщила о сбитых в своем воздушном пространстве дронах и обнаружении обломков семи БПЛА, а также предполагаемой ракеты «неизвестного происхождения». Премьер Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежали России. На фоне этих заявлений НАТО задействовало ст. 4, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности государства-члена.