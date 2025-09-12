AFP: более 12 000 сбежавших в Непале заключенных остаются на свободе
Более 12 000 заключенных, сбежавших из тюрем Непала во время недавних беспорядков, до сих пор не пойманы полицией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
«Более 12 500 заключенных, которые сбежали из разных тюрем по всей стране, остаются в бегах», – приводит слова полиции агентство (цитата по «РИА Новости»).
Ранее СМИ писали, что массовые беспорядки в Непале, начавшиеся 8 сентября, привели к ущербу государственной инфраструктуре, превышающему 200 млрд непальских рупий (более $1,4 млрд).
Беспорядки были вызваны недовольством коррупцией и ограничениями на доступ к социальным сетям. В результате столкновений погибли 30 человек и 1033 получили ранения. 9 сентября был отменен запрет на социальные сети.