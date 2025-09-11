Газета
Главная / Общество /

Ущерб от беспорядков в Непале оценили более чем в $1,4 млрд

Ведомости

Массовые беспорядки в Непале, начавшиеся 8 сентября, привели к ущербу государственной инфраструктуре, превышающему 200 млрд непальских рупий (более $1,4 млрд). Об этом сообщает портал Khabarhub со ссылкой на министерство городского развития страны.

Значительные повреждения получили ключевые государственные здания, включая комплекс Сингха Дурбар и здание парламента. При поджогах были утрачены архивы и исторические документы.

Чиновник министерства городского развития Непала сообщил, что большинство объектов непригодны для восстановления и их полное воссоздание потребует свыше 200 млрд непальских рупий.

Беспорядки были вызваны недовольством коррупцией и ограничениями на доступ к социальным сетям. В результате столкновений погибли 30 человек и 1033 получили ранения. 9 сентября был отменен запрет на социальные сети.

На фоне кризиса премьер Кхадга Прасад Шарма Оли объявил об уходе в отставку, за ним последовали 20 депутатов от Республиканской социалистической партии. По данным India Today, протестующие требовали назначить бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки временным премьером и она согласилась принять этот пост.

