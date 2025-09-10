Количество пострадавших при протестах в Непале достигло 1033
В результате протестов в Непале пострадали 1033 человека, число погибших выросло до 30. Об этом сообщает India Today со ссылкой на минздрав страны.
По данным на 18:56 по местному времени (16:11 мск), 713 человек выписали из больниц, 253 человека поступили в медучреждения, а 55 были направлены в другие места для получения специализированной помощи. В Гражданской больнице зарегистрировано наибольшее количество пострадавших: лечение проходят 436 пациентов. По всей стране 28 больниц оказывают помощь пострадавшим от беспорядков.
Беспорядки в Непале начались 8 сентября, когда на улицы Катманду вышли студенты и школьники, выступающие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. Сообщалось о 20 погибших и свыше 500 получивших ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября запрет на соцсети был отменен, но протесты продолжились. 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. Об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли.