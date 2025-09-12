Песков согласился с Лукашенко в том, что мир на Украине тормозит Европа

Россия сохраняет готовность мирного урегулирования на Украине, но Европа этому мешает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он сказал, что Москва готова к выполнению сделки, но процесс тормозят европейцы и президент Украины Владимир Зеленский.



Кроме того, он пояснил, что молниеносных результатов по мирному урегулированию на Украине ждать не стоит. «Здесь я хочу напомнить вам слова президента [США Дональда] Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени», – сказал Песков.