Кремль рассказал о паузе в переговорах с Украиной

5 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но в настоящее время не видит в них смысла. По его словам, в Киеве вряд ли будет политическая воля договориться. Предложение Киева приехать для переговоров в названное ими место он назвал избыточным. Лучшим местом для встречи Путин считает Москву.