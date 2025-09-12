Кремль рассказал о паузе в переговорах с Украиной

Кремль рассказал о паузе в переговорах с УкраинойПри этом каналы общения делегаций налажены, сказал Песков
У переговорных групп России и Украины налажены каналы общения, но пока работа поставлена на паузу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться. Но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», – сказал представитель Кремля.
5 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но в настоящее время не видит в них смысла. По его словам, в Киеве вряд ли будет политическая воля договориться. Предложение Киева приехать для переговоров в названное ими место он назвал избыточным. Лучшим местом для встречи Путин считает Москву.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости» на полях ВЭФа, что при повышении уровня переговоров России с Украиной работа в стамбульском режиме может быть продолжена. По его словам, Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы РФ с Украиной, возглавляемой помощником президента РФ Владимиром Мединским.