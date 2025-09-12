Газета
Главная / Политика /

Германия планирует направить истребители Eurofighter на границу с Польшей

Германия планирует направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после недавнего инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает TPV.

Как сообщил официальный представитель минобороны ФРГ Стефан Корнелиус, количество самолетов в подразделении быстрого реагирования будет увеличено до четырех, а патрулирование воздушного пространства над Польшей продлено до 31 декабря.

ВС Германии уже присутствуют в регионе: два Eurofighter базируются в аэропорту Росток-Лааге на северо-востоке Германии, недалеко от границы с Польшей. Берлин также подтвердил продолжение поддержки Украины и участие в подготовке нового, 19-го пакета санкций против России в рамках ЕС.

В ответ на инцидент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о направлении трех истребителей Rafale для помощи Польше в обеспечении безопасности воздушного пространства. Французский лидер подчеркнул, что «безопасность европейского континента – наш главный приоритет», и сообщил, что обсудил вопрос с генеральным секретарем НАТО и премьер-министрами Великобритании и Польши.

Кроме того, Германия разместит свою бригаду в Литве на постоянной основе. Это будет многонациональная бригада численностью до 5000 солдат, включая недавно созданную 45-ю бронетанковую бригаду, базирующуюся в Руднинкае. Полное развертывание подразделения планируется к концу 2027 г.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Позднее Варшава воспользовалась 4 ст. НАТО, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности.

Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.