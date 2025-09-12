Германия планирует направить истребители Eurofighter на границу с Польшей

Германия планирует направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после недавнего инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает TPV.



Как сообщил официальный представитель минобороны ФРГ Стефан Корнелиус, количество самолетов в подразделении быстрого реагирования будет увеличено до четырех, а патрулирование воздушного пространства над Польшей продлено до 31 декабря.