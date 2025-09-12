ФБР: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан за 33 часа

«Прошлой ночью подозреваемый был задержан в 22:00 по местному времени — менее чем за 36 часов, если быть точным, за 33, благодаря полной поддержке федерального правительства и сотрудничеству с властями штата Юта и губернатором [Спенсером] Коксом. — сказал Патель. — Задержание прошло в рекордные сроки».