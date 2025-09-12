ФБР: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан за 33 часа
Подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка удалось задержать спустя 33 часа. Об этом заявил глава ФБР Кэш Патель во время пресс-конференции.
«Прошлой ночью подозреваемый был задержан в 22:00 по местному времени — менее чем за 36 часов, если быть точным, за 33, благодаря полной поддержке федерального правительства и сотрудничеству с властями штата Юта и губернатором [Спенсером] Коксом. — сказал Патель. — Задержание прошло в рекордные сроки».
Кокс во время конференции подтвердил ранние сообщения о том, что подозреваемым в убийстве Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.
Ранее в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийце. Он не стал раскрывать имени. По словам американского лидера, подозреваемого сдал кто-то из близких. Позже СМИ сообщили, что это был отец подозреваемого.
Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.
12 августа Трамп в интервью журналистам на Южной лужайке Белого дома заявил, что у него есть информация о мотивах убийства. По его словам, об этом сообщат позже.