NYP: убийцей Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты

Подозреваемым в убийстве американского активиста Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что вероятного убийцу сдал властям его отец.

Ранее в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийце. Он не стал раскрывать имени. По словам американского лидера, подозреваемого сдал кто-то из близких.

Чем известен убитый союзник Дональда Трампа Чарли Кирк

Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.

12 августа Трамп в интервью журналистам на Южной лужайке Белого дома заявил, что у него есть информация о мотивах убийства. По его словам, об этом сообщат позже.

