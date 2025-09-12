NYP: убийцей Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты
Подозреваемым в убийстве американского активиста Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Издание пишет, что вероятного убийцу сдал властям его отец.
Ранее в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийце. Он не стал раскрывать имени. По словам американского лидера, подозреваемого сдал кто-то из близких.
Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.
12 августа Трамп в интервью журналистам на Южной лужайке Белого дома заявил, что у него есть информация о мотивах убийства. По его словам, об этом сообщат позже.