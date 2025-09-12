Газета
Дуров призвал защищать свободу слова на фоне убийства активиста из США Кирка

Ведомости

Российский миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал убийство американского активиста-консерватора Чарли Кирка нападением на свободу слова. В своем Telegram-канале он призвал «продолжать миссию Чарли» по ее защите.

«Смерть Чарли Кирка – это атака на свободу слова. Свобода выражения находится в опасности по всему миру. Если мы потеряем свободу слова, то за ней последуют и остальные свободы», – подчеркнул Дуров.

Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Американскому инфлюенсеру был 31 год, у него остались жена и двое детей.

Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его». Позже губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил журналистам, что в убийстве Кирка подозревается уже задержанный 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. 

11 сентября ФБР было найдено оружие, использованное в преступлении. Это высокомощная винтовка с затвором. Также у правоохранителей была видеозапись стрелка. Представитель департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон говорил, что убийце примерно 18–24 года.