Силы ПВО ликвидировали 16 беспилотников ВСУ за четыре часа

12 сентября в оборонном ведомстве также заявили о поражении самолета Су-27 воздушных сил Украины. За прошедшую неделю средства ПВО ликвидировали также пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS из США и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». За семь дней было уничтожено 1488 беспилотников.