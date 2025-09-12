Силы ПВО ликвидировали 16 беспилотников ВСУ за четыре часа
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотников в период с 15:00 до 19:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.
Над территорией Белгородской области военные перехватили и нейтрализовали 15 дронов. Еще один БПЛА был сбит в небе над Брянской областью.
12 сентября в оборонном ведомстве также заявили о поражении самолета Су-27 воздушных сил Украины. За прошедшую неделю средства ПВО ликвидировали также пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS из США и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». За семь дней было уничтожено 1488 беспилотников.
В ночь на 12 сентября над регионами России сбили 221 украинский дрон. 85 единиц ликвидировали в Брянской области. Еще 42 БПЛА были нейтрализованы в Смоленской области, 28 – в Ленинградской. Над Калужской российские военные ликвидировали 18 беспилотников. Атаки также затронули Новгородскую, Орловскую, Московскую, Белгородскую, Ростовскую, Тверскую, Псковскую, Тульскую и Курскую области.