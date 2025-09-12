Балицкий рассказал о пресечении попытки ВСУ атаковать ЗАЭС
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе на подлете к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава региона подчеркнул, что ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать атомный объект. По его словам, за последние два дня попыток ударить по учебному центру станции вблизи энергоблока было две. Балицкий отметил, что АЭС находится в рабочем состоянии, поэтому подобные атаки могут повлиять на безопасность всего мира.
«На сегодняшний день коллектив ЗАЭС работает, в полном объеме выполняет обязанности, обеспечивает безопасную эксплуатацию, станция в порядке, радиационный фон в норме. Безопасность гарантирует российская армия и правительство РФ», – написал губернатор.
12 сентября ВСУ атаковали здание действующего третьего энергоблока Смоленской АЭС, сообщили в Росатоме. По данным госкорпорации, беспилотник был подавлен, но сдетонировал рядом с вентиляционной трубой объекта. Разрушений и пострадавших нет, безопасность эксплуатации станции обеспечена.