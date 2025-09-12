Балицкий рассказал о пресечении попытки ВСУ атаковать ЗАЭС

Глава региона подчеркнул, что ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать атомный объект. По его словам, за последние два дня попыток ударить по учебному центру станции вблизи энергоблока было две. Балицкий отметил, что АЭС находится в рабочем состоянии, поэтому подобные атаки могут повлиять на безопасность всего мира.