Небензя: «партия войны» в Европе раздувает истерию вокруг БПЛА в Польше

12 сентября глава МИДа Польши Радослав Сикорский признал, что беспилотники, сбитые в ночь на 10 сентября, прилетели не только из Белоруссии, но и с Украины. Он вновь сказал, что это была «российская операция», но никаким образом не доказал свои доводы.