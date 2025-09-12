Небензя: «партия войны» в Европе раздувает истерию вокруг БПЛА в Польше
«Европейская партия войны» пытается сорвать урегулирование украинского кризиса с помощью истерии вокруг БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза, посвященного инциденту, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что Украина таким образом намерена расширить зону конфликта, при этом Киев не задумывается о последствиях. Россия, в свою очередь, не имеет никакой заинтересованности в эскалации отношений с Польшей, о чем уже заявляла и повторяет сейчас, подчеркнул Небензя.
12 сентября глава МИДа Польши Радослав Сикорский признал, что беспилотники, сбитые в ночь на 10 сентября, прилетели не только из Белоруссии, но и с Украины. Он вновь сказал, что это была «российская операция», но никаким образом не доказал свои доводы.
Генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж». Оборудование должно усилить оборону восточного фланга альянса. По словам генсека, военные силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников будут использованы в ближайшее время как часть этой инициативы. 11 сентября президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что республика направит с той же целью три истребителя Rafale.
После обнаружения 19 беспилотников премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это якобы была российская провокация. На эти высказывания Минобороны России ответило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.