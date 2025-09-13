Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над регионами России
В период с 21:00 до 23:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Два дрона было ликвидировано в небе над Смоленской областью. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали в Смоленской области. До этого представители оборонного ведомства также писали о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных в Белгородской области. Над Брянской областью тогда перехватили еще один дрон.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в результате атак житель поселка Пролетарский получил баротравму, а также ссадины предплечья. После этого в районе села Нижнее Берёзово-Второе пострадал водитель автомобиля, по которому ударил дрон. Глава региона также рассказал о повреждении железнодорожного вагона, частных домов, грузовых автомобилей, линии электропередач и др.
12 сентября в Минобороны заявили о поражении самолета Су-27 воздушных сил Украины. За прошедшую неделю средства ПВО ликвидировали также пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS из США и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».