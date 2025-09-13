Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над регионами России

Два дрона было ликвидировано в небе над Смоленской областью. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали в Смоленской области. До этого представители оборонного ведомства также писали о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных в Белгородской области. Над Брянской областью тогда перехватили еще один дрон.