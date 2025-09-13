Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Аргентины сообщил о прекращении «родильного туризма» из России

Ведомости

Власти Аргентины ужесточили свою миграционную политику. Подать заявление на гражданство страны сразу после рождения ребенка уже нельзя. Об этом заявил в интервью РБК посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Дипломат напомнил, что Аргентина заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. По официальной статистике, с 2022 по 2023 г. в Аргентину прибыло более 23 000 российских граждан. Большинство из них приезжали только ради паспорта, но многие в конечном итоге остались жить в стране.

Виейра пояснил, что власти Аргентины ужесточили миграционную политику, так как прибывающие из других стран граждане вне зависимости от национальности зачастую злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения. По его словам, в стране приветствуют миграцию, но легальную. Для получения гражданства Аргентины путем натурализации иностранный гражданин старше 18 лет должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в республике и он проживал в стране в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.

ВЦИОМ: 92% граждан России не планируют уезжать на ПМЖ в другие страны

Общество

В феврале Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС сообщил со ссылкой на опрос, что около 10% релокантов 2022–2023 гг. вернулись в Россию. Чаще всего респонденты уезжали сначала в Грузию (15,5% респондентов), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство переехавших изначально в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию затем уехали жить в другую страну.

Согласно исследованию, всего в 2022 г. Россию могли покинуть порядка 650 000 человек. Свою оценку они основывают на данных национальных статистических служб стран, в которые преимущественно переезжают россияне. В этот расчет также вошли данные по пересечениям границ стран, куда переехали респонденты. Авторы изучили статистику по странам СНГ, по Грузии, странам ЕС, Израилю, США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Турции, Сербии, Черногории, Монголии и Аргентине.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте