Посол Аргентины сообщил о прекращении «родильного туризма» из России

Виейра пояснил, что власти Аргентины ужесточили миграционную политику, так как прибывающие из других стран граждане вне зависимости от национальности зачастую злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения. По его словам, в стране приветствуют миграцию, но легальную. Для получения гражданства Аргентины путем натурализации иностранный гражданин старше 18 лет должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в республике и он проживал в стране в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.