Посол Аргентины сообщил о прекращении «родильного туризма» из России
Дипломат напомнил, что Аргентина заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. По официальной статистике, с 2022 по 2023 г. в Аргентину прибыло более 23 000 российских граждан. Большинство из них приезжали только ради паспорта, но многие в конечном итоге остались жить в стране.
Виейра пояснил, что власти Аргентины ужесточили миграционную политику, так как прибывающие из других стран граждане вне зависимости от национальности зачастую злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения. По его словам, в стране приветствуют миграцию, но легальную. Для получения гражданства Аргентины путем натурализации иностранный гражданин старше 18 лет должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в республике и он проживал в стране в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.
В феврале Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС сообщил со ссылкой на опрос, что около 10% релокантов 2022–2023 гг. вернулись в Россию. Чаще всего респонденты уезжали сначала в Грузию (15,5% респондентов), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство переехавших изначально в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию затем уехали жить в другую страну.
Согласно исследованию, всего в 2022 г. Россию могли покинуть порядка 650 000 человек. Свою оценку они основывают на данных национальных статистических служб стран, в которые преимущественно переезжают россияне. В этот расчет также вошли данные по пересечениям границ стран, куда переехали респонденты. Авторы изучили статистику по странам СНГ, по Грузии, странам ЕС, Израилю, США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Турции, Сербии, Черногории, Монголии и Аргентине.