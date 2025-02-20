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ВЦИОМ: 92% граждан России не планируют уезжать на ПМЖ в другие страны

Ведомости

Около 92% граждан России не собираются уезжать на ПМЖ в другие страны, при этом половина уехавших уже вернулись. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По словам Федорова, если в 2021 г. не желающих уехать было 81% участников опроса, то сейчас их количество увеличилось до 92%.

Он добавил, что респондентов, которые убеждены в том, что Россия должна интегрироваться с Западом, только 16%, в то время как 72% участников уверены, что Россия – «цивилизация отдельная и особая».

В начале февраля Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС заявил, что около 10% релокантов 2022–2023 гг. вернулись в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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