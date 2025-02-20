ВЦИОМ: 92% граждан России не планируют уезжать на ПМЖ в другие страны
Около 92% граждан России не собираются уезжать на ПМЖ в другие страны, при этом половина уехавших уже вернулись. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
По словам Федорова, если в 2021 г. не желающих уехать было 81% участников опроса, то сейчас их количество увеличилось до 92%.
Он добавил, что респондентов, которые убеждены в том, что Россия должна интегрироваться с Западом, только 16%, в то время как 72% участников уверены, что Россия – «цивилизация отдельная и особая».
В начале февраля Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС заявил, что около 10% релокантов 2022–2023 гг. вернулись в Россию.