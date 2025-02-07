РАНХиГС: в Россию вернулись 10% релокантов

РАНХиГС: в Россию вернулись 10% релокантовНекоторые из них скитались по многим странам
Около 10% релокантов 2022–2023 гг. вернулись в Россию. Такие данные следуют из результатов мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (есть у «Ведомостей»). В феврале – марте 2024 г. им был проведен социологический онлайн-опрос 3459 человек, которые уехали из России в 2022–2023 гг. после начала спецоперации на Украине и находились за границей минимум три месяца подряд.
Более четверти вернувшихся в Россию респондентов (26,7% опрошенных) меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции, следует из результатов исследования. Причем почти в половине (46,8%) случаев такие респонденты переезжали в другие государства минимум два раза, уточняется там.
Но больше половины уехавших (64%) остались в той же стране, в которую изначально релоцировались, говорится в исследовании РАНХиГС. Еще 26% меняли страну пребывания более одного раза и на момент проведения опроса продолжали там жить, уточняется в нем.
Чаще всего опрошенные эмигранты уезжали сначала в Грузию (15,5% респондентов), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство россиян, переехавших изначально в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, затем уехали жить в другое государство, следует из результатов исследования.
Всего в 2022 г. Россию могли покинуть около 650 000 человек, пишут авторы исследования из РАНХиГС. Свою оценку они основывают на данных национальных статистических служб государств, в которые преимущественно переезжают россияне. В этот расчет также вошли данные по пересечениям границ России и стран переезда. Авторы изучили соответствующую статистику по странам СНГ, по Грузии, всем странам Евросоюза, Израилю, США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Турции, Сербии, Черногории, Монголии и Аргентине.
Другие данные
В июне 2023 г. помощник президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФа заявил, что «почти половина тех», кто уехал осенью 2022 г. после начала частичной мобилизации, уже вернулись. А в декабре 2023 г. «Известия» со ссылкой на данные исследования компании «Финион» (специализируется на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство) писали, что порядка 40% релокантов вернулись в Россию.
Определить точное число эмигрировавших из России людей в 2022–2023 гг. трудно, так как не все страны публикуют необходимую для этих расчетов статистику по въехавшим на их территорию мигрантам, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Например, затруднительно найти такие данные по следующим странам – Таиланду, Индии, Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Вьетнаму, Египту и Мексике, сказал демограф Алексей Ракша. Пограничная статистика стран, в свою очередь, отражает все зарубежные поездки россиян, продолжила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. По количеству выездов из России определить реальное число эмигрировавших граждан сложно, сказала она.
Более достоверные выводы по числу российских эмигрантов можно делать по статистике видов на жительство в стране, в которую они уехали, продолжает Чудиновских. При этом у такого расчета тоже есть трудности: например, в 2022 г. вид на жительство в Турции получили 153 000 россиян, но в том числе из-за роста цен в стране часть эмигрантов оттуда уже уехали, добавила она.
Ракша же замечает, что «кто не нашел себя [за границей] – уже вернулись».
«Ведомости» направили запрос в Министерство иностранных дел РФ о том, согласны ли представители ведомства с подсчетами РАНХиГС о числе покинувших Россию граждан.