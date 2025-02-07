РАНХиГС: в Россию вернулись 10% релокантов

Определить точное число эмигрировавших из России людей в 2022–2023 гг. трудно, так как не все страны публикуют необходимую для этих расчетов статистику по въехавшим на их территорию мигрантам, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Например, затруднительно найти такие данные по следующим странам – Таиланду, Индии, Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Вьетнаму, Египту и Мексике, сказал демограф Алексей Ракша. Пограничная статистика стран, в свою очередь, отражает все зарубежные поездки россиян, продолжила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. По количеству выездов из России определить реальное число эмигрировавших граждан сложно, сказала она.