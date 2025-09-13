Газета
Главная / Политика /

Хуситы ударили баллистической ракетой по Тель-Авиву

Ведомости

Йеменские хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Об этом сообщил представитель йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Сариа утверждает, что операция прошла успешно и все ее цели были достигнуты.

По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские системы противовоздушной обороны перехватили ракету, которая была запущена из Йемена в сторону еврейского государства. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

2 сентября йеменские хуситы ударили по генеральному штабу ЦАХАЛ. Всего было совершено четыре операции. Атаки проводились с использованием беспилотников. Помимо генштаба, они были направлены на электростанцию Аль-Хадира, аэропорт Лод в районе Яффы и порт Ашдод.

Днем ранее хуситы атаковали нефтяной танкер Scarlet Ray в Красном море. Сариа говорил, что в результате удара баллистической ракеты зафиксировано прямое попадание в танкер, который хуситы считают израильским.

Хуситы атакуют территорию Израиля и корабли в Красном море и Аденском заливе с октября 2023 г. Тогда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля, а израильские военные начали ответную операцию в секторе Газа.

