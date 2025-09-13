Хуситы ударили баллистической ракетой по Тель-Авиву

2 сентября йеменские хуситы ударили по генеральному штабу ЦАХАЛ. Всего было совершено четыре операции. Атаки проводились с использованием беспилотников. Помимо генштаба, они были направлены на электростанцию Аль-Хадира, аэропорт Лод в районе Яффы и порт Ашдод.