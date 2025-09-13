Мирошник: между РФ и Украиной нет даже основы для договоренностей

5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в них смысла в данный момент. По словам главы РФ, «в Киеве вряд ли будет политическая воля договориться». Приглашение украинской стороны встретиться в предложенном ими месте президент назвал избыточным, подчеркнув, что лучшей площадкой для диалога считает Москву.