Мирошник: между РФ и Украиной нет даже основы для договоренностей
Россия и Украина пока не имеют базы для урегулирования конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.
«Сейчас у нас нет базы, у нас нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разнятся подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса», – отметил дипломат.
По его словам, возможное повышение уровня контактов в Стамбуле «не настолько ключевой вопрос, который повлиял бы на переговоры». Мирошник подчеркнул, что диалог строится на поиске максимально компромиссных решений, приемлемых для обеих сторон.
Он также сослался на слова президента РФ Владимира Путина, напомнив, что полномочий у главы российской делегации Владимира Мединского в Стамбуле «более чем достаточно».
12 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о паузе в переговорах с Украиной. По его словам, каналы общения налажены, но пока работа не ведется.
5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в них смысла в данный момент. По словам главы РФ, «в Киеве вряд ли будет политическая воля договориться». Приглашение украинской стороны встретиться в предложенном ими месте президент назвал избыточным, подчеркнув, что лучшей площадкой для диалога считает Москву.